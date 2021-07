Auf der Homepage des Historischen Museums der Pfalz findet sich ab sofort ein begehbarer 3D-Rundgang durch die Ausstellung „Medicus – Die Macht des Wissens“. Mit diesem Angebot kommt das Museum der großen Nachfrage seiner Besucherinnen und Besucher nach.

Als die Ausstellung am 13. Juni ihre Tore endgültig schloss, hatte nur ein Bruchteil des interessierten Publikums die Präsentation gesehen. Der Besucherstrom von 50.000 Gästen in den ersten zehn Wochen nach Eröffnung wurde durch den ersten Lockdown im März 2020 jäh unterbrochen. Bis zum Ausstellungsende am 13. Juni 2021 konnten, trotz Verlängerung der Ausstellung um ein Jahr, nur noch insgesamt 10.000 Besucherinnen und Besucher eingelassen werden. Bedingt duch die Corona-Pandemie war das Museum drei Mal von monatelangen Schließungen oder von strengen Zugangsbeschränkungen betroffen.

„Unter normalen Umständen wäre die Medicus-Schau eine der erfolgreichsten kutlurgeschichtlichen Ausstellungen der letzten 20 Jahre geworden“ zieht Museumsdirektor Alexander Schubert Bilanz. „Daher haben wir uns dazu entschlossen, die Ausstellung virtuell zu erhalten und unseren Museumsgästen zugänglich zu machen. Es ist uns gelungen, die lebendige Inszenierung und die Stimmung der Schau einzufangen. Jetzt können die Besucherinnen und Besucher nochmals in die Welt des Medicus und der Kulturgeschichte der Medizin eintauchen.“

Objekte im Detail

Der virtuelle Rundgang basiert auf einer dreidimensionalen Erfassung der Ausstellungsräume. Per Mausklick oder Touchscreen können sich die Besucherinnen und Besucher frei bewegen und sogar einzelne Objekte heranzoomen und im Detail betrachten. So sind die wertvollen Exponate von Leihgebern aus ganz Europa auch nach Ausstellungsende noch einmal im Zusammenhang zu sehen. Gleichzeitig sind zahlreiche Stationen im virtuellen Rundgang mit weiterführenden Informationen verknüpft, die nach Belieben abgerufen werden können.

Realisiert wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit der Augsburger Agentur Dimension 3D auf Basis der Matterport-Technologie, die es ermöglicht, virtuell dreidimensionale „Zwillinge“ von Räumen zu erzeugen.

Der Zugang zur Ausstellung „Medicus – Die Macht des Wissens – digital“ ist kostenlos.

Info

Weitere Informationen zu den kommenden Ausstellungen im Historischen Museums der Pfalz, zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen unter www.museum.speyer.de