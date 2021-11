Er selbst konnte, in hohen Altes Mühen, nicht mehr nach Speyer kommen, aber sein Sohn Michael Gordon war da und brachte das Originalmanuskript des berühmten Romans „Der Medicus“ mit. Das Historische Museum der Pfalz ehrte mit seiner viel beachteten Ausstellung „Medicus – Die Macht des Wissens“ auch den amerikanischen Autor Noah Gordon, dessen Roman der Aufhänger für die spektakuläre Schau war. Am Montag ist Noah Gordon elf Tage nach seinem 95. Geburtstag gestorben.

Im Katalog zur Speyerer Ausstellung schrieb Noah Gordon: „Vor mehr als zwei Dritteln meiner Lebenszeit, als junger Pressevertreter einer renommierten Bostoner Zeitung, erlebte ich meine ersten zwei Obduktionen – die eines älteren Mannes chinesischer Herkunft, der an metastasierendem Krebs gestorben war, und die eines kleinen schwarzen Mädchens, das beim Brand einer Mietskaserne umgekommen war ... Als nun die Zeit kam, sich vor das lustige neue Gerät namens Computer zu setzen, um die Geschichte des jungen Mannes Rob J. zu schreiben, der buchstäblich zum anderen Ende der Welt reist, um mit Krankheit und Verletzung umzugehen zu lernen, fühlte ich mich dazu bereit, denn ich hatte eine Vielzahl an Erinnerungen, die ich wieder hervorholen und auf denen ich aufbauen konnte, und das ist es, was Schriftsteller lieben! ... 33 Jahre nach der Veröffentlichung meines Romans fühle ich mich geehrt, dass ,The Physician’ in der spannenden Ausstellung ,Medicus – Die Macht des Wissens’ vom Historischen Museum der Pfalz in Speyer aufgegriffen wird. ... Ich bin stolz darauf, zu wissen, dass das Museum mein Werk als Teil einer beeindruckenden und wichtigen Darstellung der Geschichte der Medizin nutzt.“