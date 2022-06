Speyer hat ein neues Angebot für mediale Teilhabe und Medienkompetenz. Es sollte genutzt werden.

Spätestens die Corona-Pandemie hat doch gezeigt: Ohne Medienkompetenz geht es nicht mehr. Wer im Arbeitsalltag nicht in der Lage ist, eine Videokonferenz ohne Ton- und Bildprobleme zu starten, hat verloren. Wenn man weiß wie, können Smartphone und Tablet das Leben, Lernen und Arbeiten einfacher machen. Doch dabei gilt es, am Ball zu bleiben und neben den Grundlagen auch die technischen Weiterentwicklungen mitzumachen. In Schulen ist das Thema Medienkompetenz schon lange angekommen, auch wenn es nicht immer reibungslos klappt. Letztlich geht es aber alle Altersgruppen an. Die Medienanstalt hat in Speyers prominentester Lage ein kostenloses Angebot zur medialen Teilhabe gemacht. Berührungsängste sind hier fehl am Platz. Neugier und Aufgeschlossenheit der Bürger sind angesagt.