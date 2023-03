Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit mehr als einem Jahr Verspätung ist das „Media:Tor“ in der Speyerer Maximilianstraße nun startklar. Am Samstag können sich Besucherinnen und Besucher bei einem Tag der offenen Tür den laut der Medienanstalt Rheinland-Pfalz „einzigartigen Ort der medialen Teilhabe“ anschauen. Die RHEINPFALZ hat vorab einen Blick hinter die Türen geworfen und weiß, was sie erwartet.

Das rote Satinband ist pünktlich am Mittwoch angekommen. Zum Glück. Am Freitag soll es nämlich – gespannt vor den Treppen des neuen „Media:Tor“