Mit mehr als einem Jahr Verspätung soll am Freitag, 3. Juni, das neue „Media:Tor“ im ehemaligen „Tor zur Pfalz“-Gebäude in der Maximilianstraße in Speyer eröffnen. Das hat Christian Köllmer, einer der Projektverantwortlichen bei der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, mitgeteilt. Geplant ist demnach direkt am Folgetag, Samstag, 4. Juni, ein Tag der offenen Tür. Ab Dienstag, 7. Juni, soll dann der „Normalbetrieb“ laufen. Wie berichtet, hatte die Stadt Speyer die Immobilie gekauft. Die Medienanstalt, die ihren Hauptsitz in Ludwigshafen hat, will im Erdgeschoss das „Media:Tor“ einrichten. Unter anderem der Offene Kanal (OK) Speyer und die Kreisbildstelle Speyer, die aktuell noch im Erlich untergebracht ist, sollen einziehen. Eingerichtet wird auch ein Multifunktionsraum, in dem bis zu 16 Personen sitzen und arbeiten können. „Es gibt jetzt noch Einiges zu tun, aber wir freuen uns sehr“, teilt Köllmer mit. Im „Media:Tor“ werden unter anderem der Neustadter Youtuber Niklas Schaub, eine Medienpädagogin, Experten von der Medienanstalt sowie Ehrenamtliche und Auszubildende vom OK vor Ort sein. Ursprünglicher Eröffnungstermin war April 2021. Die Corona-Pandemie und Schwierigkeiten, rechtzeitig Baumaterial und Handwerker zu bekommen, hatten für längere Verzögerungen gesorgt.