Das rote Band ist durch: Albrecht Bähr, Vorsitzender der Versammlung der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer, Minister für Digitalisierung, Speyers OB Stefanie Seiler und Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, haben das „Media:Tor“ in der Maximilianstraße 8 am Freitag offiziell eröffnet. „Speyer ist der erste Ort für Medienteilhabe“, sagte Eumann bei der Feier mit geladenen Gästen und kündigte an: „Das soll nur der Anfang sein.“ Er plane vergleichbare Angebote an allen Standorten der Offenen Kanäle (OK) in Rheinland-Pfalz. Der Minister bekräftigte: „Das Angebot muss landesweit ausgerollt und erreichbar sein.“ OB Seiler freute sich „auf einen Ort der Begegnung und auf die Ideen, die hier entstehen werden“. Am heutigen Samstag findet von 11 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür im „Media:Tor“ statt.