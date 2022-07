Vom Plotten über Kurzfilme bis hin zum 3D-Druck: Das „Media-Tor“ in der Speyerer Maximilianstraße bietet in den Sommerferien verschiedene Workshops an, in denen Interessierte den Umgang mit Medien und Technik lernen können.

Den Auftakt der Workshop-Reihe im „Media-Tor“ macht am Dienstag, 2. August, von 16 bis 18 Uhr der Kurs „Plotten für Einsteiger“, den Youtuber Niklas Schaub betreut. Teilnehmende können hier zur Verfügung gestellte Taschen und Turnbeutel mit einem Design ihrer Wahl bedrucken. Notwendig sind dafür laut einer Ankündigung der Landesmedienanstalt Rheinland-Pfalz, die das „Media-Tor“ betreibt, lediglich Laptop und Plotter.

Einen Kurzfilm drehen können Interessierte dann am Donnerstag, 4. August, von 10 bis 18 Uhr. Schaub erklärt in diesem Workshops die Grundlagen des Filmemachens – von Kameraführung über Ton und Storytelling bis hin zu Regie und Schnitt, heißt es in der Ankündigung. Am Ende des Tages wird der Film in großer Runde gezeigt. Erste Erfahrungen im Filmemachen sind nicht notwendig.

Eigenes 3D-Modell

Am Dienstag, 9. August, geht es ab 18 Uhr in einem weiteren Workshop um den 3D-Druck. Wie funktioniert eigentlich ein 3D-Drucker? Was gibt es hierbei alles zu beachten? Wo kann ich im Internet 3D-Modelle herunterladen? Und vor allem: wie drucke ich damit einen richtigen Gegenstand? All diese Fragen will Niklas Schaub laut der Ankündigung beantworten. Ziel ist es demnach, am Ende mit einem eigenen gedruckten Modell nach Hause zu gehen.

Einen dreitägigen Kurs bietet das Media-Tor von Dienstag, 9., bis Donnerstag, 11. August, jeweils von 10 bis 15 Uhr an. „Ziel der drei Tage ist es, in Kleingruppen die Stadt und ihre Menschen kennenzulernen, um am Ende einen eigenen Trailer mit der App iMovie zu erstellen, der Werbung sein soll für Speyer und seine Bewohner“, heißt es hierzu. Der Kurs richtet sich an junge Leute zwischen zehn und 14 Jahren.

Wie man Youtuber wird

„How To become a Youtuber “ heißt ein Kurs, den Niklas Schaub am Dienstag, 16. August, von 18 bis 20 Uhr im „Media-Tor“ gibt. Er erklärt darin laut Pressemitteilung, was man etwa beim Erstellen eines Videos für die Plattform im Netz beachten muss und ob und wie man mit Youtube Geld verdienen kann.

Wer sein eigenes Projekt umsetzen möchte, kann am Donnerstag, 18. August, zwischen 16 und 21 Uhr in die Offene Werkstatt im „Media-Tor“ kommen. Ein 3D-Drucker, ein Plotter und ein Lasercutter stehen zur Verfügung. „Es wäre gut, wenn ihr ein bisschen Erfragung in den jeweiligen Bereich mitbringt, etwa durch einen Anfänger-Workshop bei uns.“

Mehr Infos unter www.mediator-speyer.de.