Einige Mannschaften des Tennisclubs Weiss-Rot Speyer starten am Wochenende in die Medenrunde. Acht aktive Mannschaften, sieben Senioren- und 15 Jugendteams schickt der Verein in die Saison.

Die erste Damenmannschaft geht als Aufsteiger in der Oberliga ans Netz. „Das ist eine sehr starke Liga“, weiß Aktiventrainer Roger Langknecht. Als Problem sieht er, dass in der Spielklasse mit acht