Zu drei Körperverletzungen kam es laut Polizei am Samstagabend in Speyerer Gaststätten. An der Strandbar griff demnach gegen 20.30 Uhr ein 21-Jähriger „scheinbar grundlos“ einen anderen Gast an. Der Mann aus Haßloch habe einen Kopfstoß gegen einen 26-jährigen Mann aus Baden-Württemberg ausgeführt. „Unmittelbar danach schlug ein 22-jähriger Mittäter mit der Faust gegen den Kopf der 28-jährigen Ehefrau des Geschädigten“, so der Bericht. Die beiden Geschädigten seien durch den Angriff leicht verletzt worden. Der 21-Jährige habe danach Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet und sei deshalb gefesselt worden. Dabei habe er um sich getreten. Er sei zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen worden und habe eine Atemalkoholkonzentration von 1,65 Promille aufgewiesen.

Die andere Tat ereignete sich laut Polizei in einem Bistro im Weißdornweg in Speyer-Nord: Ein verbaler Streit sei um 22.22 Uhr in eine Körperverletzung gemündet. Ein stark alkoholisierter 46-Jähriger aus Meckenheim habe während der Diskussion mit einem 37-jährigen Speyerer einen Stuhl genommen und diesen auf den Kopf des Geschädigten geschlagen. Der Speyerer sei am Hinterkopf verletzt worden, der Täter geflüchtet. Polizisten hätten ihn jedoch in der Folge überprüfen können. Ein Ergebnis: 2,4 Promille.