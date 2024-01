Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Über 30 Jahre hat sich Mechtild Rössler dem Welterbe verschrieben, von den philippinischen Treppen in den Himmel bis zum Dom in ihrer Heimatstadt Speyer. Vom Abitur am Edith-Stein-Gymnasium war es ein weiter Weg, bis sie Direktorin des Unesco-Welterbezentrums wurde. Dabei hat auch der Zufall eine Rolle gespielt.

Wenn Mechtild Rössler über die Arbeit der Unesco spricht, sagt sie immer noch „wir“. Sechs Jahre lang hat sie das Welterbezentrum der Unesco geleitet und war über 30 Jahre bei der