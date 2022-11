Als deutscher Repräsentant ging es für Motorsport-Nachwuchsass Niklas Cassarino in der vergangenen Woche zum Jahreshöhepunkt ins portugiesische Portimao. Die „Rotax Max Challenge Grand Finals“ im Kart-Rennsport wurden dort auf dem auf dem anspruchsvollen Kurs an der Algarve ausgetragen. Nach einer aufregenden Berg- und Talfahrt belegte er bei dieser inoffiziellen Weltmeisterschaft am Ende Platz 42 unter den 72 Qualifizierten aus allen Teilen der Welt.

Der zwölf Jahre junge Mechtersheimer Niklas Cassarino startete in der Rotax Mini-Klasse. Am Ende verpasste der Youngster das Finale der weltbesten Akteure. Für den Römerberger war es in Portugal die zweite Teilnahme in seiner noch jungen Kartsport-Karriere beim Rotax-Weltfinale. Nachdem der Nachwuchs-Motorsportler im vergangenen Jahr bereits in Bahrain bei der Finalveranstaltung unterwegs war, schaffte der Schüler auch in diesem Jahr die Qualifikation und blickte der Zeit gespannt entgegen: „Bei den RMC Grand Finals geht es in das Duell mit den weltbesten Fahrern. Ich möchte einfach mein Bestes geben und möglichst weit vorne mitmischen“, sagte er im Vorfeld der Rennen.

Die intensive Rennwoche begann allerdings mit einem herben Rückschlag. Bei feuchten Bedingungen im Zeittraining schlug sich Niklas weit unter Wert und rangierte als 69. am Ende des Feldes. Von dieser undankbaren Position aus ließ der DJS-Racing-Schützling in den Vorläufen jedoch nichts anbrennen. Mit tollen Manövern verbesserte sich der Pfälzer auf Platz 42 in der Zwischenwertung. Im Vorfinale landete er sogar auf dem 16. Rang. Für die Teilnahme am Finalrennen der besten 36 Akteure reichte es damit letztlich aber nicht ganz.

Nach Enttäuschung in die Winterpause

Die Enttäuschung war dem ambitionierten Kartfahrer ins Gesicht geschrieben: „Es ist ein ärgerlicher Ausgang einer aufregenden Zeit hier in Portimao. Nach dem miserablen Qualifying konnten wir eine super Aufholjagd hinlegen. Zum Schluss haben mir nur vier Positionen zum Einzug in das Finale gefehlt. Mit Bestzeiten in den Trainings konnten wir bis dahin jedoch einmal mehr unterstreichen, dass wir auch dort eine gute Chance gehabt hätten.“

Nun geht es in die Winterpause. Die Planungen für die bevorstehenden Saison laufen allerdings schon auf Hochtouren.