Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TuS Mechtersheim erwartet am Samstag, 15.30 Uhr, den FC Karbach in der Meisterrunde der Fußball-Oberliga. Die Lage im Lazarett an der Kirschenallee bleibt angespannt.

Erst kaum die Chance erhalten, Spiele auszutragen, dann gleich zwei Partien innerhalb von vier Tagen. Hinzu kommt ein prall gefülltes Lazarett. Die Lage beim Fußball-Oberligisten TuS Mechtersheim