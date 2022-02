Fußball-Oberligist TuS Mechtersheim hat mit Yusuf Kasal einen Ersatz für den abgewanderten Florian Simon im zentralen defensiven Mittelfeld gefunden. Der 33-Jährige kommt aus der zweiten türkischen Liga zum TuS und erhält einen Vertrag über 1,5 Jahre, wie Teammanager Heiko Magin mitteilt. Kasal ist gebürtiger Schweinfurter und wurde in der Jugend des 1. FC Nürnberg ausgebildet. Später lief er unter anderem für Waldhof Mannheim und Jahn Regensburg auf. Er hat elf Drittliga-Partien bestritten, ehe er für einige türkische Vereine spielte. Der TuS tritt am Samstag (15.30 Uhr) zum Testspiel beim Landesligisten FSV Offenbach an.