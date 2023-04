Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Ein halbes Dutzend Mal hört es Ralf Gimmy (62) noch, das ihm in über einem Jahrhundert so lieb gewordene Klacken der Schuhe im Kabinentrakt . Dann endet seine aktive Zeit, die letzten 33 Jahre als Trainer. Am Samstag (14 Uhr) bezieht er in der Oberligaaufstiegsrunde sein Reich in der Coachingzone gegen FV Engers.

„Ich genieße die Zeit noch“, sagte Gimmy im Gespräch mit unserer Zeitung: „Das Ende ist absehbar. Klar, macht man sich Gedanken, was passiert, wenn. Ich habe aber ein gutes Gefühl,