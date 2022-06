Nein, ganz so groß wie das „Original“, das der Speyerer Firmeninhaber Peter Bödeker in Dubai entdeckt hat, ist das neue Speyerer Herz aus Holz nicht. Dennoch stand es seit Freitag durchaus beeindruckend vor dem Schuhgeschäft Bödekers in der Maximilianstraße. Viele Passanten nutzten es – wie erwünscht – als Kulisse für Selfies. Ihm habe die Herz-Idee gefallen, und er stehe als Vorsitzender der Speyerer Leistungsgemeinschaft für eine „Zeit des Aufbruchs“, begründet Bödeker die Investition, die er als Geschäftsmann getätigt hat. Dass der von ihm geführte Verband den Namen „Das Herz Speyers“ und in seinem Logo ein ganz ähnlich aussehendes Symbol trägt, passe ebenfalls.

Die Speyerer Schreinerei Wolfgang Meier hat das Herz auf Wunsch geschreinert. „2,30 Meter Innenhöhe, drei Meter insgesamt“, berichtet Meier. Material: biegbares Ultraleicht-Sperrholz. Die Schreinerei sei schon mit ganz anderen Anforderungen aus seinem Haus fertiggeworden, so Bödeker. Er lacht, ebenso wie bei seinem Wortspiel, mit dem er die geplante künftige Verwendung bei verschiedenen Anlässen an verschiedenen Orten beschreibt: „Es wird ein Wanderherz, aber ein treues Wanderherz.“