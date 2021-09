Weil am Samstag eine Kettcar-Rallye auf der Maximilianstraße ausgerichtet wird, wird diese von 11 bis 18 Uhr zwischen Domplatz und Schustergasse für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Der Busverkehr der Linien 564, 565 und 568 wird in dieser Zeit teilweise umgeleitet. Hier sind die Aushänge des Betreibers zu beachten, Ersatzhaltestellen werden in der Ludwigstraße ausgewiesen. Der Taxistand in Höhe Kaufhof kann nur über den Postplatz angefahren werden.