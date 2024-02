In der Maximilianstraße haben die Stadtwerke bei turnusmäßigen Kontrollen eine undichte Gasleitung entdeckt. Der Austausch des betroffenen Rohrabschnitts bringt mehrwöchige Bauarbeiten mit sich.

Wie die Stadtwerke mitteilen, schlug bei den vierjährlich stattfindenden Kontrollen auf der Maximilianstraße eine Gasspürsonde auf Höhe der Hausnummer 35 an einem Kabelschacht an. „Die Mitarbeiter der Stadtwerke Speyer leiteten sofort alle notwendigen Maßnahmen ein“, heißt es in einer Pressemeldung. Es sei abgesperrt und aufgegraben worden. Die Stahlgasleitug aus dem Jahr 1976 sei in einem guten Allgemeinzustand gewesen. An der betroffenen Schadstellen seien Baggerspuren in der Kunststoff-Isolierung festgestellt worden. Vermutung der Stadtwerke: Die Spuren müssen von Dritten bei späteren Bauarbeiten verursacht worden sein. Die Leitung sei korrodiert und deshalb undicht gewesen. Die betroffene Stelle sei mittlerweile notdürfitg abgedichtet und werde in den kommenden Wochen ausgetauscht. Links und rechts des undichten Rohrabschnitts sei inzwischen auch aufgegraben worden. Sobald das Leitungsstück ausgetauscht wird, sei ein Haus einige Stunden ohne Gasversorgung, es werde aber ein Provisorium eingerichtet. Die Stadtwerke rechnen mit mindestens drei Wochen Bauzeit.