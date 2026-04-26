Die Polizei meldet einen räuberischen Diebstahl in der Innenstadt: Am Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr habe ein bislang unbekannter Täter mehrere Parfümpackungen aus einem Drogeriemarkt auf der Maximilianstraße in seine Tasche gesteckt. Es sei zu einem Gerangel zwischen dem Täter und zwei Zeugen gekommen. Der Mann habe die Tüte an sich reißen und zu Fuß in Richtung Altpörtel fliehen können. Ein Zeuge sei weggestoßen worden, jedoch unverletzt geblieben. „Bei dem Täter handelte es sich um eine schlanke Person mit dunklerem Teint, die schwarz gekleidet war“, heißt es von der Polizei. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, sollen sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de melden. Den Schaden schätzen die Beamten auf einen vierstelligen Bereich.