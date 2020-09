Eine von Radlern, Rollator- und Kinderwagen-Nutzern lange ersehnte Verbesserung hat die Stadt am Freitag in der Maximilianstraße angepackt: Im Bereich der Einmündung Gutenbergstraße wird das Pflaster angehoben, um einen stufenlosen Übergang von der Gutenberg- in die Maximilianstraße und umgekehrt zu ermöglichen.

An anderen Stellen der Fußgängerzone, etwa vor dem Café Maximilian und im Bereich der Alten Münze, gibt es solche Absenkungen bereits. Am Freitag wurde die Baustelle eingerichtet, und es wurden schon die Pflastersteine ausgebaut. „Die Baustelle wird je nach Witterung sieben bis 14 Tage dauern, bei Regen länger“, erklärt Lisa Eschenbach von der städtischen Pressestelle auf Anfrage. Die Kosten belaufen sich auf rund 5000 Euro. Umgesetzt werde damit ein Punkt aus dem Radverkehrskonzept von 2016. Unter anderem die Grünen-Fraktion im Stadtrat hatte sich in den vergangenen Jahren mehrfach dafür eingesetzt.