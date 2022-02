In einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße hat ein Mann laut Polizei am Dienstag gegen 19.30 Uhr eine Flasche Parfum mitgehen lassen. Nachdem er das Diebesgut im Wert von 60 Euro an sich genommen hatte, sei er zu Fuß geflüchtet. Beschrieben wird der Täter wie folgt: Er ist etwa 1,80 groß, trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Umhängetasche, blau-schwarze Wollmütze, graue Jogginghose, graue Sneaker mit weißen Socken und war mit neongrüner Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.