Der Zeitplan wurde eingehalten: Kaum war der Mai gekommen, hat die Stadt Speyer am Montag wie angekündigt ihr „mobiles Grün“ in der Maximilianstraße abgeladen. Der Einsatz mit Bagger und Kran wird von der Stadtgärtnerei koordiniert, die auch für die Überwinterung der Pflanzen in einer Halle im Schlangenwühl verantwortlich zeichnet.

In den Vortagen hatten die 24 Hanfpflanzen, drei Phoenixpalmen und 47 Oleander in großen Kübeln sowie weitere Pflanzen in zwölf kleineren Gefäßen teils schon im Freien gestanden, um sich ans Klima anzupassen. Nun sind sie in den repräsentativen Innenstadt-Straßen verteilt worden, in denen es keine oder wenige Straßenbäume gibt. Der Sommer kann kommen.