Die Stadt hat am Dienstag vier neue Bänke mit Arm- und Rückenlehnen auf der Maximilianstraße aufgestellt: je eine vor dem Bürgerbüro und dem Historischen Rathaus sowie zwei vor dem Stadthaus. Sie waren im Laufe des Vormittags gleich gut genutzt. Die Sitzgelegenheiten sind Teil eines größeren Erneuerungsprozesses in der Innenstadt. Bereits im vergangenen Jahr waren neue Bänke des Modells „Cado levis“ vor der Polizeiwache aufgestellt worden. Im Februar mussten diese wegen Anpassungsarbeiten wieder entfernt werden. Die neuen Bänke hatten die Holzbretter auf Granitsockeln aus den 1980er-Jahren ersetzt. Im Laufe der Woche sollen laut Verwaltung weitere der alten Hockerbänke abgebaut werden, „um diese zu überarbeiten und aufzubereiten“.