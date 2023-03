Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alle Speyerer und wohl alle Stadtbesucher kennen die prächtigste Straße der Domstadt: die Maximilianstraße. Von Altpörtel bis Domportal, 659 Meter lang und zwischen 35 und 55 Meter breit, besteht sie in dieser Formation seit dem 27. Mai 1816.

Benannt ist sie nach dem ebenfalls an dem 27. Mai 1756 in Mannheim geborenen und am 12. Oktober 1825 in München-Nymphenburg gestorbenen König Max I. Joseph von Bayern. Mit der Namensverleihung