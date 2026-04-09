Auf der Maximilianstraße hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Müllcontainer gebrannt.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, sei das Feuer in dem Container gegen 1 Uhr in der Nacht gemeldet worden. Hinweise auf den oder die Verursacher gebe es keine. Auch die Brandursache habe nicht ermittelt werden können. Vor Ort zeigt sich das Bild einer vollständig zerstörten Tonne, deren Deckel geschmolzen ist. Auch die Hülle ist nur noch teilweise vorhanden. Auf dem Boden darunter mischen sich geschmolzener Kunststoff mit Essensresten, ein paar Pommes sind noch erkennbar. Die Mitarbeiter der Nordsee-Filiale, zu der die zerstörte Tonne gehört, fanden die Szenerie am Donnerstagmorgen vor. Es sei das erste Mal, dass so etwas passiert ist, sagen sie und schütteln den Kopf über die unbekannten Verursacher: „Eine Sauerei.“

Die Entsorgungsbetriebe Speyer kümmerten sich laut einer Sprecherin darum, dass die Reste des zerstörten Behälters abgeholt würden und ein neuer Container bereitgestellt werde. „Die Nutzer sollten dann noch vorhandene Abfälle in den neuen Container einfüllen.“ Zerstört worden sei ein 770-Liter-Behälter, der rund 150 bis 170 Euro brutto koste. „Schäden im Umfeld und an der Straße können wir nicht einschätzen.“ Ein danebenstehender Behälter war nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.