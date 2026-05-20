Speyer Maximilianstraße: Ladendieb in Parfüm-Geschäft erwischt

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Ein Ladendieb ist am Dienstag auf frischer Tat ertappt worden, als er sich in einem Innenstadt-Geschäft ein Parfüm einsteckte.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte der Ladendetektiv eines Geschäfts auf der Maximilianstraße den 48-Jährigen Langfinger, als dieser sich das Herrenparfüm im Wert von 90 Euro in seine mitgebrachte Umhängetasche steckte. Darüber habe der Detektiv seinen Kollegen der parfümerie informiert. Als dieser den 48-Jährigen ansprach, habe der Ladendieb das Parfüm auf den Boden geworfen.Anschließend sei er dem Detektiv in ein Büro gefolgt und habe auf die Polizei gewartet. Der Mann erhielt einen Platzverweis.

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