Schon bald soll neues Leben in einen der längsten Leerstände Speyers einkehren. Auf der Maximilianstraße will das Café Finesse seine Pforten öffnen.

Lange Zeit herrschte kein Betrieb im einstigen Café in der Maximilianstraße 83. Susanne Frey will das ändern – und das Café Finesse eröffnen. Die Säulen im Inneren passen gut zum Konzept, sagt die Inhaberin. Barock, aber auch modern soll die Einrichtung im neuen Café werden, für das in der Maximilianstraße seit einigen Wochen Umbauarbeiten laufen.

Sie blicke voller Vorfreude auf die Eröffnung in Speyer, sagt Susanne Frey. Unterstützt wird sie von ihrem Mann Jochen, der bisher gemeinsam mit seinem Bruder das Café Kurpark Exquisit in Bad Dürkheim betrieben hat, sich dort allerdings zurückziehen werde. Wie es in Bad Dürkheim weitergeht, scheint aufgrund der Insolvenz der Betreibergesellschaft ohnehin offen.

Das neue Café in Speyer sei ein eigenständiges Projekt, dessen Vorbereitungen laufen. Schon vor einigen Jahren hatten sich die Pächter nach eigenen Angaben für das Gebäude in der Maximilianstraße interessiert. Damals klappte die Übernahme nicht. Das Café in bester Lage stand viele Jahre lang leer. Zuletzt war im November vergangenen Jahres für zwei Monate eine Pop-up-Ausstellung eingezogen. Letzter Mieter davor war 2018 das Café Englert, zuvor hatte das Café San Marco in der Maximilianstraße 83 seinen Sitz.

Nun bereiten nach rund acht Jahren ohne gastronomische Nutzung neue Pächter ihren Einzug vor. Anspruch sei es, auf der belebten Maximilianstraße etwas Besonderes zu schaffen. Man wolle „ein Zeichen setzen, dass es noch besser geht“, sagt Jochen Frey. „Es kommen auf jeden Fall noch Kronleuchter“, erklärt seine Frau Susanne ihre Einrichtungspläne. Sie ist die Tochter von Dieter Schroth, dem langjährigen und früheren Lebenspartner von Modedesigner Harald Glööckler. Mit von Glööckler designten Tapeten und einem Goldüberzug an den Säulen ergebe sich ein „schönes, barockes Bild“. An der Wand entlang soll sich eine Sitzbank ziehen, im Inneren sei später Platz für rund 50 Gäste. Hinzu sollen 75 Sitzplätze im Außenbereich kommen.

„Speyer ist attraktiv“, sagt Jochen Frey. Es gebe wenige Orte, die so stark frequentiert seien wie die Maximilianstraße. Die Altersstruktur des Publikums sei bunt gemischt, das neue Café solle ein Treffpunkt für jeden werden. In dem Betrieb mit acht Mitarbeitern sei neben Kaffeevariationen ein Angebot an Kuchen, Torten, sowie Bistroküche geplant. Noch fehlten für die große Kuchentheke im Inneren einige Anschlüsse. Die Pächter haben angepeilt, Ende des Monats zu öffnen. Einen konkreten Eröffnungstermin gibt es aber noch nicht. Laut Verwaltung ist bisher kein Antrag zur Erteilung einer entsprechenden Konzession eingegangen. Die Inhaber: „Wir setzen alles daran, so schnell wie möglich aufzumachen.“