Die Hypo-Vereinsbank zieht in Speyer um. Sie verlegt ihren Beratungsstandort von der Maximilianstaße 21 in die Ludwigstraße 9 am Königsplatz. Ihr SB-Bereich macht dicht.

Schon 2021 hatte die Münchner Bank ihr Angebot in Speyer abgespeckt: Damals wurde das Schaltergeschäft eingestellt, jedoch der Standort nicht gewechselt. Jetzt ist laut Aushängen der SB-Bereich mit Geld- und Banking-Automaten am Donnerstag, 7. November, 12 Uhr, letztmals geöffnet. Für Montag, 11. November, ist die Eröffnung des neues Standorts angekündigt. Das Beratungsangebot bleibe unverändert: „Auch künftig berät das zweiköpfige Team zu Vermögens-, Vorsorge- und Finanzierungsfragen“, so ein Sprecher auf Anfrage. Dies erfolge – wie bisher auch – nur nach persönlicher Terminvereinbarung.

Die Schließung des SB-Standorts wird damit begründet, dass dessen Nutzung „infolge von Digitalisierung und geändertem Kundenverhalten stark abgenommen“ habe. Kunden nutzten zunehmend bargeldlose Angebote per Karte oder „Mobile Payment“. Um Bargeld zu erhalten, seien sie heute auch nicht mehr auf Geldautomaten angewiesen, sondern würden über Bankkarten zum Beispiel an vielen Supermarktkassen oder Tankstellen kostenfrei versorgt.