Was hat ein umgeleiteter S-Bahnzug und eine spektakuläre Massenflucht aus der DDR mit dem erfolglosen Berliner Videothekenbesitzer Michael Hartung zu tun? Und ist Hartung wirklich ein Held? In seinem neuen Buch „Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“ präsentiert der bekannte Autor Maxim Leo eine rasante, anrührende und sehr vergnügliche Hochstaplergeschichte. In einer Lesung am Dienstag, 17. Mai, um 19 Uhr im Landesbibliothekszentrum/Pfälzische Landesbibliothek in Speyer wird Leo seinen aktuellen Roman vorstellen.

Der Kartenvorverkauf startet am 11. April im Landesbibliothekszentrum / Pfälzische Landesbibliothek, Otto-Meyer-Straße 9, Speyer, und im Spei’rer Buchladen,

Korngasse 17.