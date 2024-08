Fünf Felsenbirnen und Amberbäume in Kübeln hat die Stadt Speyer in der Maximilianstraße aufgestellt. Sie ersetzen die Telefonhäuschen, die im Juli abgebaut worden sind. Die Leistungsgemeinschaft Das Herz Speyers hat nun eine Sponsoring-Aktion gestartet, um das Angebot auszuweiten, wie Vorsitzender Peter Bödeker berichtet. Er habe von der Stadt grundsätzliche Zustimmung zu seiner Initiative erhalten. Wo genau wie viele Bäume hinzukommen könnten, werde geprüft. Er habe derweil schon 13 Zusagen von Unternehmern vorliegen, die je 1600 Euro für einen Baum geben würden. Die Stadt würde die benötigten Holzkübel anfertigen. Die Spender könnten auf Plaketten erwähnt werden. Zehn Bäume kämen voraussichtlich im September hinzu, weitere Ende 2024 oder Anfang 2025. „Eine ganz wichtige Aktion“, so Bödeker. Es könne nicht genug für eine klimagerechte Stadtgestaltung getan werden. Baumspenden stünden zudem für den Zusammenhalt der öffentlichen Akteure in Speyer. Weitere Spender könnten sich unter E-Mail service@boe.de melden. Die Leistungsgemeinschaft werde am Ende aus Eigenmitteln die Anzahl der Bäume aufrunden.