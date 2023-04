Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Frankfurt kann Speyer zwar nicht mithalten – aber eine kleine Skyline gibt es in der Domstadt auch. In Speyer-West prägt der Hochhauskomplex Max und Moritz seit den 1970er-Jahren maßgeblich das Stadtbild. Und das Leben der Bewohner.

Hans-Horst Mayer und seine Frau Gudrun haben eine besondere Beziehung zu Hochhäusern. Das Paar hat sich nämlich einst in einem kennengelernt – allerdings nicht in Speyer, sondern in Heidelberg.