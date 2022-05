Wie gemeldet, erhielt die Max Slevogt-Medaille, die seit 1972 das Land Rheinland-Pfalz an besonders verdiente, mit dem Land verbundene Kunstschaffende verleiht, jetzt der aus Speyer stammende Bildhauer Thomas Duttenhoefer.

In seiner Laudatio betonte Staatssekretär Jürgen Hardeck, dass Bildende Kunst gute Künstler brauche und Thomas Duttenhoefer „diese Anforderung gleich in dreifacher Hinsicht erfülle: Als Schöpfer von Großplastiken im öffentlichen Raum, Vertreter der sakralen Kunst und als Porträtist.“ Als dies bezeugende Beispiele aus dem Werk des Künstlers nannte er unter anderem sein 1993 entstandenes „Bischof Ketteler-Denkmal“ auf dem Mainzer Bischofsplatz und seine Porträts etwa das Filmregisseurs Edgar Reitz.

Thomas Duttenhoefer verließ Speyer schon 1967 durch eine Sondererlaubnis der Werkkunstschule in Wiesbaden. Dem Studium in Wiesbaden und London folgte 1979 die Einladung der Stadt Darmstadt, in der Künstlerkolonie „Rosenhöhe“ eines der Künstlerhäuser zu beziehen.

Professuren hatte Duttenhoefer erst an der Fachhochschule Trier und dann bis zu seiner Emeritierung 2015 an der Hochschule in Mannheim inne. Ausstellungen machten ihn als Bildhauer sowie als Graphiker im In- und Ausland bekannt.

Purrmann-Preisträger

Auch in Speyer waren die Werke Duttenhoefers im Laufe seines jetzt über fünf Jahrzehnte dauernden Künstlerlebens in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen immer wieder zu sehen, zuletzt in einer großen Schau zum 70. Geburtstag, die der Kunstverein und die Städtische Galerie gemeinsam ausrichteten. 1981 wurde er mit dem Hans-Purrmann-Preis der Stadt Speyer ausgezeichnet, 1984 gewann er mit seinem „Lazarusweg“ den Wettbewerb des Diakonissenkrankenhauses. Die beiden Großplastiken des „Lazarusweges“ werden demnächst im Park des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses ihre neue Heimat finden.

In seiner humorvollen, aber nicht unkritischen Dankesrede ließ der von Hardeck als „eine der spannendsten Figuren der Kunst in Rheinland-Pfalz“ bezeichnete Duttenhoefer Stationen und Begegnungen seiner Laufbahn noch einmal Revue passieren. Sein besonderer Dank galt dabei seinen Lehrern Thomas Schubert, Alo Altripp, Robert Preyer und Erwin Schutzbach sowie all jenen, die ihm seinen „künstlerischen Weg ebneten“, den er aber „mit voller Hingabe, vollem Einsatz und vollem Risiko selbst beschreiten musste.“