Bei Speyer Lit liest der Berliner Autor Max Goldt aus seinem Buch „Aber“. Mit Ellen Korelus-Bruder hat er über das Aber gesprochen und mit manchem Mythos aufgeräumt.

Die Älteren kennen Sie noch als populären Sänger aus der Zeit der Neuen Deutschen Welle. Wieviel ist davon übriggeblieben?

Meine Texte sind noch immer sehr rhythmisch und musikalisch. Sie klingen gut.

Sie werden als Altmeister der Satire beschrieben. Was meinen Sie: Wird Ihnen das gerecht?

Nun, Alfred Hitchcock wurde in den Medien immer als „Grusel-Altmeister“ bezeichnet, obwohl er nie einen Horror-Film gedreht hat. Und ich war noch nie Satiriker. Satiriker kommentieren lediglich den Fluss der Geschehnisse. Ich versuche, etwas Eigenes in die Welt zu setzen.

Im Buch „Aber“ halten sie an der guten alten Rechtschreibung fest. Warum?

Das hat der Verlag so eingerichtet. Sie denken, ich wäre kulturkonservativ, und ich würde es so lieber haben. Sehr nett vom Verlag, aber mir ist die Rechtschreibreform relativ egal gewesen. Außerdem weiß ich einfach nicht, ob man heutzutage „Fluß“ oder „Fluss“ schreibt. Ich bevorzuge das „ß“. Das ist unser deutscher Exklusiv-Buchstabe, den sollten wir uns nicht nehmen lassen.

Fällt es in diesen Tagen schwerer als früher, ein Satiriker zu sein?

Mir fällt in diesen Tagen alles schwerer, weil ich allmählich das Alter spüre. Außerdem lässt mein Mitteilungsbedürfnis nach

Gibt es überhaupt noch Sätze und Gedanken ohne Aber?

Ich als professioneller Zweifler lasse keinen Gedanken ohne „Aber“ zu. Es gibt immer Einwände gegen alles. Man muss sich immer in die Gedankenwelt derer hineinversetzen können, die andere Erfahrungen gemacht haben.

Gehören Sie als einer, der die Moderne ignoriert, zur aussterbenden Spezies?

Ich ignoriere die Moderne doch gar nicht! Geht ja nicht. Ich habe ein Smartphone, obwohl ich in Situationen, in denen alle auf ihr Smartphone starren, immer denke: Ich wohne gerade einer gesellschaftlichen Entwicklung bei, die niemals hätte eintreten dürfen. Wir erleben live einen Kollaps der bürgerlichen Selbstbestimmung.

Was inspiriert sie dazu, sich gegen das hippe Innovative zu stemmen?

Ich wohne mitten in Berlin und bin umgeben vom Hippen und Innovativen. Und eigentlich mag ich das.

Ist „Aber“ ein Buch für jeden?

Ja, für jeden, der aufgeschlossen ist für Sichtweisen, die über die heute alles dominierenden kleinbürgerlich-konsumistischen Sichtweisen hinausgehen.

Auch Ihr früherer inzwischen verstorbener Bühnenparther Wiglaf Droste hat seinen Platz in Aber. Was vermissen Sie, wenn Sie an ihn denken?

Seine vollkommen rücksichtlose Dreistigkeit. Ehrlich, er war ein unterhaltsamer Reisegefährte.

Ihre Bücher sind so komisch wie sozialkritisch. Ist das Absicht?

Ich bin zweifelsohne Gesellschaftskritiker und habe möglicherweise ein ausgeprägtes komisches Talent. Da ist bei möglicherweise zweierlei zusammengekommen. Meine Absicht ist es hingegen, elegante Texte zu schreiben

Was dürfen die Besucher Ihrer Lesung erwarten?

Dass ein fetter Kerl von 67 Jahren vor ihnen sitzt und geschlagene anderthalb Stunden hoffentlich ohne Hustenanfälle seine unausgegorenen Ansichten preisgibt. Allerdings mit einer ganz hübschen Stimme.

Sagt Ihnen Speyer etwas? Waren Sie schon einmal da?

Schon zweimal, und daher weiß ich: Speyer ist eine der ansehnlichsten Städte in Deutschland. Ich habe selten ein so gerundetes Stadtbild gesehen wie in der Maximilianstraße. Prächtig!

Was haben Sie in und mit der Stadt vor?

Wie schon Marlene Dietrich sagte, als sie nach ihrer Filmarbeit gefragt wurde: Ankommen, machen, wieder weggehen.

Liegt schon ein weiteres Aber in der Autoren-Schublade?

Das wäre schön!

Zur Person

Max Goldt, 1958 in Göttingen zur Welt gekommen, ist Schriftsteller, Kolumnist, Musiker, Comic-Szenarist und Hörspielautor.

Mehr als 20 Jahre hat er für das Satiremagazin „Titanic“ geschrieben, seit 1996 ist er Teil des Comic-Duos Katz und Goldt und Mitglied der Band „Foyer des Arts“. Goldt lebt und arbeitet nach vielen Jahren in Hamburg heute in Berlin.

Termin

Lesung am 19. März 19.30 Uhr Alter Stadtsaal, Rathaushof Speyer. Karten gibt es bei allen Reservix-Vorverkaufsstellung und im Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, Telefon 06232 25675.