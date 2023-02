Eine Freifläche am Mausbergweg könnte künftig vom Verein „Buntspecht“ bebaut werden. Im September hat der Stadtrat eine Direktvergabe an die Initiative beschlossen. Das teilt Mit-Initiator Peter Bauer auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Die Stadt bestätigt den Vorgang. In trockenen Tüchern ist die Sache deshalb aber nicht.

„Der Stadtrat hat im vergangenen Herbst der Initiative Buntspecht den Weg einer Direktvergabe ermöglicht“, bestätigt Stadtsprecherin Lisa Eschenbach. Konkrete Planungsideen habe die Stadt jedoch noch nicht erhalten.

Bauer bestätigt: „Wir wollen bis Ende April eine Grundlage haben und die Rahmenbedingungen festzurren.“ Dabei gehe es etwa um Dinge wie Stellplatzschlüssel, Rettungsgasse oder Erschließungswege. Man sei im intensiven Austausch mit der Stadt. Das Grundstück gehört auch künftig der Bürgerhospital-Stiftung und soll per Erbpacht vergeben werden. Am Dienstag, 14. Februar, 19 Uhr, stellt „Buntspecht“ das Projekt unter dem Titel „Wohnwende von unten“ im Media-Tor vor.

