Wer den inhabergeführten Fachhandel in Speyer preist, kommt nicht an Richard Maurer Wohndesign vorbei. Die größte Einheit ziert auch optisch den Kornmarkt. Jetzt kündigt der Inhaber seinen Abschied an, will aber nicht so ganz gehen.

„Wir schwätzen halt gerne mit den Leuten“, sagt Richard Maurer und schmunzelt. Er meint sich und seinen festangestellten Mitarbeiter Peter Graf, zu dem mehr als ein halbes Dutzend