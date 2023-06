Einen ganzen Zyklus hat der Freiburger Orgelprofessor und Domorganist Matthias Maierhofer von Max Reger zu dessen 150. Geburtstag für sein Konzert im Internationalen Orgelzyklus im Dom ausgewählt.Er präsentiert am Samstag, 24. Juni, ab 19.30 Uhr Regers „Neun Stücke“, die ein breites stilistisches Spektrum umfassen: von barocken bis zu romantischen Ausdrucksformen. Barocke Orgelmusik bildet in Maierhofers Programm, vor Freiburg in Leipzig und Austin (USA) lehrte, den zweiten Schwerpunkt.

An der Chororgel spielt er eine Toccata von Michelangelo Rossi aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Nach dem Wechsel an die Hauptorgel setzt er sein Konzert fort mit Johann Sebastian Bachs Partita „Christ, der du bist der helle Tag“. Mit seinem Stück „Cloudscape“ (Wolkenlandschaft) setzt der japanische Komponist Toshio Hokosawa die Orgel an die Stelle der Sho, einer japanischen Mundorgel, die Teil des Gagaku-Orchesters ist, das japanische Hof- und Zeremonialmusik zur Zeit des 8. Jahrhunderts spielt. Maierhofer wird die unterschiedlichen Orchesterinstrumente an der großen Orgel zum Klingen bringen. Sein Konzert schließt er mit Dieterich Buxtehudes Toccata in d (BuxWV 155) ab.

Konzerteinführung bei einem Gespräch mit dem Organisten ist um 18.45 Uhr auf dem Königschor des Speyerer Doms. Karten zu 15 Euro (ermäßigt fünf Euro) gibt es in der Dom-Info, unter www.reservix.de sowie an der Abendkasse.