Am Sonntag, 20. Dezember, um 11 Uhr ist unter www.elbphilharmonie.de im Stream Bachs h-moll-Messe mit Balthasar-Neumann-Chor und -Orchester unter Thomas Hengelbrock zu sehen und hören. Der Chor, der ja aus lauter Top-Sängern besteht, singt auswendig. In den Reihen des Alts singt Matthias Lucht mit, Mitglied auch der Capella Spirensis. Er singt regelmäßig im Dom zu Speyer, war zuletzt auch als Solist im Evensong am dritten Advent hier zu hören.