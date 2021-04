Der Kabarettist und Schauspieler Matthias Egersdörfer hat, wie viele Prominente, ein Buch geschrieben. „Vorstadtprinz“ ist der Roman einer Kindheit in der Provinz. Im Historischen Ratssaal hat er daraus gelesen. Gewonnen hat ihn dafür die Stadtbibliothek in Speyer. Für die zahlreichen Besucher war es ein überraschender Abend.

Er fühle sich wie bei einer Fleischereiinngungs-Gesellenprüfung, sagt Egersdörfer angesichts der nach Corona-Abstandsregeln angeordneten Stuhlreihen. Das Buch habe viel bewirkt, berichtet der Autor vom Erfolg seines Erstlingswerks auch bei seiner Ehefrau. Sie habe den Roman 17 mal gelesen und koche und putze seitdem besser. „Auch sexuell klappt es“, plaudert er gewohnt satirisch aus dem ehelichen Nähkästchen.

Schmerzlich berührten ihn Schmäh-Kommentare zu seinem literarischen Debut. An einigen lässt er die Zuhörer teilhaben, um Vorwürfe zu entkräften. Wer den Grantler, Choleriker vermisse, finde ihn doch ebenso im Buch wie den Tabubrecher, beschwert er sich über solche Kritik.

Sehr lange Sätze

Warmherzig, komisch, melancholisch, poetisch beschreibt der Autor seine Kindheit und wie er da hineingekommen ist. Immer wieder rettet er unterwegs bedrohte Wörter und Formulierungen. „Egersdörfer bildet sehr lange Sätze“, sagt eine Besucherin. Das stimmt. Der Autor öffnet eine poetische Seite, die bislang verborgen blieb. Seine Sprache ist behutsam, sensibel, kraftvoll und umwerfend komisch. Beispielsweise an der Stelle, die berichtet, wie der kleine Matthias zum Kind wurde, welche körperlichen Vorzüge die „ganztägig radikal plappernde“ Mutter vorzuweisen hatte oder der protestantisch sparsame Vater auf Skiern ehgeizig durch den Schnee glitt. Als Egersdörfer kurz vor seiner Entstehung angekommen ist, verliert er vor lauter Aufregung die Zeile, findet zurück und lässt kaum ein Detail über seine Zeugung aus, die er sich als „Mischung aus schlechtem Wetter, Langeweile und Unvorsichtigkeit“ vorstellt.

Egersdörfers biografischer Roman über Erziehung in den 1970er-Jahren, einer Pionierin der Helicopter-Mütter, Leben in der Vorstadt und philosophische Betrachtungen eines Kindes ist vergnüglich, rührend, dicht und intensiv. Ob sich alles genau so zugetragen hat, wie der Autor es auf 320 Seiten erzählt, wird unwichtig.

„Wie sagt man?“

Wie er von unliebsamen Metzgerei-Besuchen mit der Mutter und ihrer damit unweigerlich mehrfach verbundenen Mahnung „Wie sagt man?“ nach Erhalt der unerbetenen Scheibe Gelbwurst berichtet, ist komisch und beeindruckt literarisch. Auch seine akribische Schilderung kindlicher Versuche mit Ameise, Kleber und Feuer oder der endloser Sonntagnachmittags-Schokoladenkuchen-Langeweile im Wohnzimmer ungeliebter Nachbarn.

Das Aufwachsen des kleinen Matthias zwischen Liebe, Pflicht, provinzieller Enge und der geliebten Großmutter ist vielen Zuhörern nicht unbekannt. In Egersdörfers Sätzen stecken Bruchstücke des eigenen Ich. Die großen und kleinen Kindheits-Dramen vor 50 Jahren im Nürnberger Land haben sich so oder ähnlich wohl auch auf pfälzisch zugetragen und tragen sich noch zu. Egersdörfers fränkischer Akzent passt in die Zeit und ins Buch. Ob er die Kindheit ganz hinter sich gelassen hat? Eher nicht. Gut, dass Egersdörfer die Fortsetzung der literarischen Verarbeitung seiner Jugendjahre nicht ausschließt.