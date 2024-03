Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit Solisten und den Speyerer Ensembles an der Gedächtniskirche stellte sich Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger am Sonntag in der voll besetzten Dreifaltigkeitskirche der Herausforderung eines Opus magnum der Musikgeschichte; und erntete mit der „Matthäus-Passion“ von Johann Sebastian Bach stürmischen Beifall.

Um die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach darf mutmaßlich im Jahr 2027, der 300. Wiederkehr ihrer Uraufführung, ein ähnlicher Hype erwartet werden wie heuer um ihre