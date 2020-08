Das erste Matinée-Konzert im Rahmen von „Speyer.Kultur goes Paradise – Open-Air-Konzerte im Paradiesgarten der Dreifaltigkeitskirche“, die gestern begonnen haben, wird am Sonntag, 16. August, 11.30 Uhr, von den Dombläsern unter Domkapellmeister Markus Melchiori bestritten. Dem Bläserensemble „Dom zu Speyer“ gelingt es immer wieder „Vielfalt in der Einheit“ zu schaffen, nämlich aus fünf bis zehn Individualist – alles renommierte Musiker aus Orchestern der Region – eine unverwechselbare sinfonische Pracht und Dynamik hervorzuzaubern, wie nur Blechbläser sie zu entfalten vermögen. Die Dombläser Speyer sind seit über 25 Jahren integraler Bestandteil der Dommusik und wirken bei festlich gestalteten Liturgien und Konzerten im Dom mit. Das Repertoire der Dombläser umfasst klassische wie auch moderne Arrangements und Kompositionen, pflegt aber insbesondere die Renaissance- und Barockmusik.

Der „Eintritt“ ins Paradies ist für zwölf Euro pro Konzert zu haben. Wer die Kultur in Speyer fördern will, kann auch den Kultur.Support Preis von 18 € bezahlen. Die Differenz fließt in einen Härtefonds Kultur, der auch künftig freischschaffende Künstler in Speyer unterstützen wird. Karten für das kleine gibt es bei der Tourist-Info der Stadt Speyer oder über das Online-Ticket-Portal Reservix.