Wie früher: Menschenmassen strömten am frühen Freitagabend schon vor der offiziellen Eröffnung des Altstadtfests in den Hasenpfuhl. Für den zur Eröffnung angesagten Fanfarenzug Rot-Weiß war stellenweise kaum ein Durchkommen auf seinem Weg zum Fischmarkt. Von solchen kleinen Problemen lässt sich das feierfreudige Speyer aber nicht ausbremsen. Der Fassbieranstich durch die städtische Marktmeisterin Heidi Jester gelang mit wohlwollender Assistenz von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und zwei Brauerei-Experten. Und dass nach 20 Uhr der Zulauf immer neuer Gäste durch einen kräftigen Regenguss beeinträchtigt wurde, ist bei der Traditionsveranstaltung ohnehin nichts Neues.

„Das nachbarschaftliche Miteinander ist die Grundlage der Speyerer Feste“, betonte OB Seiler, die den Anwohnern für ihre Beteiligung und ihr Verständnis dankte. Mehr als 50 Familien, Vereine und Initiativen beteiligen sich an der 45. Auflage des Altstadtfests, die am Samstag fortgesetzt wird. „Das werden wir in den kommenden zwei Tagen überstehen“, sagte Seiler augenzwinkernd über das neue provisorische Geländer an der Sonnenbrücke, an dem es vorab Kritik gegeben hatte.