Speyer. Wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht in der Speyerer Innenstadt gab es seit 18. November 285 mündliche Verwarnungen sowie 81 eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren. Das teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit.

Die Maskenpflicht ist ebenso zur Eindämmung der Corona-Pandemie angeordnet worden wie die nächtliche Ausgangssperre, die seit 7. Dezember gilt. Bei Verstößen drohen Bußgelder von 50 Euro, wobei die Kontrolleure es auch bei einer Ermahnung belassen können. Bis zu 150 Euro Strafe drohen bei Verstößen gegen die Ausgangssperre. In der ersten Nacht hatten Stadt und Polizei 13 Verstöße bilanziert. In der zweiten war laut Stadt-Statistik nur ein Kontrollierter ohne triftigen Grund draußen, in der dritten keiner von 27 Kontrollierten.