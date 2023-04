Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Sonntag ist die Maskenpflicht in weiten Teilen des öffentlichen Lebens gefallen: Geschäfte, Restaurants, Veranstaltungsstätten. Vielen Besuchern ist das gar nicht so recht. Sie würden sich wünschen, dass die Betreiber von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und die Pflicht beibehalten. Gibt es in Speyer schon solche Beispiele?

Große Ketten wie Deichmann, C&A, Douglas oder Globus haben es frühzeitig mitgeteilt: Wenn die gesetzliche Maskenpflicht fällt, gilt das auch an ihren Standorten. So halten