Die Schilder, mit denen an den Zugängen zum betroffenen Innenstadt-Bereich auf die vorvergangene Woche verhängte Maskenpflicht verwiesen wird, sind erneuert worden: Anstelle der bisherigen laminierten weißen hängen nun Hinweise auf Hartplastik mit orangefarbenem Hintergrund. Die Polizei habe angeregt, diese besser sichtbar zu machen, begründet eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf Anfrage. Sie berichtete, dass ein Bürger-Widerspruch gegen die Maskenpflicht bei der städtischen Rechtsabteilung eingegangen sei. Es handle sich aber um keinen Eilantrag, über den das Verwaltungsgericht befinden müsste. So werde der Widerspruch zunächst in den Stadtrechtsausschuss aufgerufen.

Stadtmitarbeiter und Polizisten kontrollieren bei Streifengängen in der Maximilianstraße mit Umgebung die Einhaltung der Auflage. Am Samstag wurden laut Stadt 15, am Sonntag zehn Personen ohne Mund-Nase-Bedeckung angetroffen. „Gegen alle wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet“, heißt es.

Mehr zum Thema