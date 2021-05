Das Hausarztzentrum Mitte im Medicus-Center hat sich zum Hochsicherheitstrakt entwickelt. Zum Schutz ihrer Patienten haben Ärzte und Mitarbeiter auf Pandemie-Bedingungen umgestellt. In der Mittagszeit engagieren sie sich ehrenamtlich in Abstrichzentrum und Corona-Ambulanz, in der eigenen Praxis behandeln sie die anderen Krankheiten. Ein Bericht aus dem Alltag.

„Corona hat uns überrollt“, berichtet Dr. Harold Ritthaler hinter seinem Mundschutz von der Wucht, mit der das Virus vor rund sechs Wochen auch in Speyer Einzug gehalten habe. Vor 29 Jahren hat sich der Allgemeinmediziner niedergelassen. Derzeit arbeitet er in der Praxis, im Abstrichzentrum und in der Corona-Ambulanz.

Mitarbeiter in Schutzkleidung

Über Nacht sei das Hausarztzentrum auf Covid-19-Sicherheitsbetrieb umgestellt worden, berichtet er im Gespräch mit der RHEINPFALZ von dem Sonntagabend im März, als acht Mediziner, 24 Fachkräfte und fünf Auszubildende die erste Corona-Woche vorbereitet und ein praktikables Konzept für Praxis und Außer-Haus-Besuche ausgearbeitet haben. „Unser Labor haben wir ausgelagert und die Praxis in zwei Bereiche geteilt.“

Wer zum Arzt oder ein Rezept abholen will, muss an der Tür des Hausarztzentrums klingeln. Fachkraft Ilse Blum öffnet dann in Schutzkleidung, Brille und Gesichtsmaske, das Fieberthermometer in der Hand. Sie misst zunächst die Körpertemperatur. „Die Temperatur ist im grünen Bereich“, sagt sie und bringt den Patienten zur Desinfektionstation, dann zur mit Sichtscheiben abgetrennten Theke.

Praxis-Besuche nur mit Maske

Davor entscheidet sich, in welchen Wartebereich der Patient gehen kann: in den für mit allem außer Corona Infizierten oder den für nicht Ansteckende. „Die Grippe gibt es ja auch noch oder Magen-Darm-Infektionen“, erklärt Ritthaler. Vor jedem Praxisbesuch stehe die telefonische Anmeldung, betont er. „Bei Verdacht auf Covid-19 schicken wir diese Patienten direkt in Abstrichzentrum oder Corona-Ambulanz.“

Auf diese Weise sei eine ansteckungsfreie Praxis gewährleistet, sagt Ritthaler. Dennoch bittet er jeden Besucher, Mund- und Nasenschutz anzulegen. „Was Schutzausrüstung angeht, sind wir gut versorgt“, betont er. Das Praxisnetz Vorderpfalz (Pravo) beliefere bei Bedarf, Freunde hätten Masken im 3-D-Drucker hergestellt und genäht. „Schutzmasken werden der Sicherheitsgurt des Gesundheitswesens werden“, ist Ritthaler überzeugt. Damit könnten Übertragungswege nachhaltig unterbrochen werden, sagt er. Der Mediziner mahnt zur Vorsicht: „Corona ist nicht überstanden. Das Virus wird uns auch künftig begleiten.“

Extrem gut vernetzt

Mehr als 100 seiner Patienten seien älter als 70 Jahre, berichtet Ritthaler. Nach Ausbruch der Pandemie in Speyer habe er jeden von ihnen angerufen und dabei festgestellt, dass grundlegende Informationen über Risiko und Schutzmaßnahmen oft gefehlt hätten. Ängste hätten viele vom Arztbesuch abgehalten. „Gespräche haben wieder Vertrauen geschaffen.“

Die Anzahl der Praxisbesuche sei auf etwa 30 Prozent des Normalen gesunken, die Anzahl der Telefonate auf mindestens das Fünffache gestiegen, sagt der 59-Jährige. „Die Speyerer Hausärzte sind extrem gut vernetzt“, weist er auf Chat-Kontakte mit mehr als 100 Kollegen hin. „Die Krise schweißt zusammen und lenkt den Blick auf das Wesentliche“, erklärt Ritthaler die durchweg konstruktive Zusammenarbeit der Mediziner, aber auch die Hilfsbereitschaft und Anteilnahme von Politik und weiten Teilen der Bevölkerung.

Für ihn ist es nicht zu viel verlangt, Generationen-Verantwortung wahrzunehmen. „Auf andere zu achten ist kein Fehler“, meint der Arzt.

Um Kontakte zu Risikogruppen weiter zu reduzieren, habe er mit den Praxiskollegen entschieden, dass täglich jeweils nur noch ein Arzt in jedes Speyerer Seniorenheim gehe. „Schutzkleidung stellen die Einrichtungen zur Verfügung.“

Restrisiko trägt jeder

Ein Restrisiko trage jeder, auch er, räumt Ritthaler ein. „Wir setzen alles daran, Ansteckung mit Covid-19 weitgehend auszuschließen.“ Bis zu dem Tag, an dem die Rückkehr zur „gemeinsamen Grundnormalität“ möglich ist. Der Hausarzt will jetzt und nach der Krise seiner Lebensaufgabe gerecht werden, „Menschen bei hoher Lebensqualität alt werden zu lassen“.