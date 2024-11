Der Speyerer Martinszug ist traditionell ein Großereignis mit mehreren tausend Teilnehmern. Der veranstaltende Verein „Freunde des Martinszugs“ stemmt auch in diesem Jahr ehrenamtlich die Vorbereitungen.

Alle Interessierten sind zur Teilnahme am Martinszug am Montag, 11. November, eingeladen. Die Aufstellung erfolgt ab 17.30 Uhr auf dem Fischmarkt. Der Abmarsch ist gegen 18 Uhr geplant. Mit Laternen und im Gefolge eines St. Martin auf echtem Pferd geht es durch die St.-Georgen-Gasse, Salzgasse und Maximilianstraße in den Domgarten. Den St. Martin stellt wie in den Vorjahren Selina Joos dar. Sie wird laut Verein eventuell durch eine zweite Reiterin flankiert.

Im Domgarten wird beim Heidentürmchen das Martinsspiel aufgeführt und ein Feuer entfacht. Dafür sind laut Veranstalter die Feuerwehr und ihre Jugendabteilung zuständig. Auch Polizei, Technisches Hilfswerk und Deutsches Rotes Kreuz sorgen der Ankündigung zufolge für Sicherheit. Die Aktiven des Musikvereins Berghausen begleiten die Großveranstaltung musikalisch.