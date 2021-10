Auch in diesem Jahr wird Sankt Martin nicht hoch zu Ross vom Speyerer Fischmarkt in den Domgarten reiten. Der Verein der Martinsfreunde hat den Martinszug erneut Corona-bedingt abgesagt. Andere Veranstaltungen sollen aber stattfinden.

Die bürokratischen Auflagen waren zu hoch und kaum zu erfüllen, stellte der Vereinsvorsitzende Günter Fleischmann in der jüngsten Jahreshauptversammlung fest. Er kündigte an, dass der 1959 gegründete und pfalzweit teilnehmerstärkste Laternenumzug aber mit Sicherheit im kommenden Jahr wieder seinen gewohnten Weg durch die Gassen und Straßen der Speyerer Altstadt nehmen werde.

Dank ging an die Helfer, die in den vergangenen Jahren zum Gelingen des Martinszuges, nicht zuletzt auch zu dem Spiel der Mantelteilung vor der Kulisse zwischen Heidentürmchen und Kaiserdom beigetragen hatten. Neben den eigenen Mitgliedern waren dies die Freiwillige Feuerwehr, das THW und das DRK, der Musikverein Berghausen und die Polizei. Sonderlob gab es für Selina Jooss. Sie hatte, erstmals in der Geschichte des Vereins, als Frau und hoch zu Ross als Sankt Martin, dem sie um Hilfe anflehenden Bettler die Hälfte ihres Gewands gereicht.

Monika Keller berichtete, dass der Verein durch die Spenden der Mitglieder und der Städtischen Kulturförderung auf finanziell gesunden Füßen steht. Die Kosten für den normalerweise jährlich stattfindenden Martinszug beliefen sich auf rund 2000 Euro. Für Mai kommenden Jahres seien alle Mitglieder und Freunde des Vereins zu einem Grillfest in die Räume des Jugendkellers der Pfarrei St. Joseph eingeladen.

Für den verstorbenen Michael Kuhnlein, der 30 Jahre lang Sankt Martin verkörperte, und auch das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden bekleidet hatte, ist Michael Fleischmann als Nachfolger gewählt worden. Als neuer Beirat wurde Simon Dennhard bestellt. Dem Verein der Martinsfreunde gehören zurzeit 63 Mitglieder an.