Ein Unbekannter verübt perfide Anschläge mit Reißzwecken auf arglose Fahrradfahrer. Wer steckt hinter gefährlichen Unfug? Eine True-Crime-Story aus Speyer.

Alles begann damit, dass Kommissar Plattfuß eines strahlenden Montagmorgens an der Wartturm-Kreuzung im Speyerer Norden stand und darauf wartete, dass die Fußgängerampel Grün zeigte. Wie es sich für einen Mann seines Formats und seiner Schuhgröße gehörte, war der gewichtige Ermittler zu Fuß unterwegs, um das Domstadtbild mit seiner markanten Präsenz zu zieren. Als er zufällig zu Boden blickte, erspähte er ein glitzerndes Etwas. Siehe da, sagte sich Plattfuß: eine Reißzwecke.

Die Pinne war schon sehr zerdrückt, die Spitze abgebrochen. Ein Glück, dachte der Kommissar. Wie leicht hätte jemand mit weniger festem Schuhwerk als er sich verletzen können. Nicht auszudenken, wenn er ausnahmsweise gar mit seinem alten Drahtesel unterwegs gewesen wäre! Die Tretmühle hätte nach der unliebsamen Begegnung mit der Heftzwecke dem Nachnamen ihres Besitzers wohl alle Ehre gemacht, schlussfolgerte er messerscharf. Dann zuckte der Kommissar mit den Schultern und machte sich auf den Weg zur Polizeiinspektion.

Reißzwecken gegen Radler

Im Büro schenkte sich Plattfuß einen Eimer Kaffee ein, hievte mithilfe des hauseigenen Faltkrans seine Beine auf den Schreibtisch und schlug die RHEINPFALZ auf. Ein Betrag auf der Lokalseite 2 erregte seine Aufmerksamkeit. „Problem mit Reißzwecken in Fahrradreifen weitet sich aus“, war da zu lesen. Demnach war es vor allem im Norden Speyers, rund um die Landwehrstraße, zuletzt zu etlichen Reißzwecken-Sichtungen gekommen. Bedauerlicherweise häufig erst nachdem diese die Luft aus den Reifen argloser Radler entweichen ließen. Fahrradhändler bestätigten, dass bei ihnen vermehrt Pedalritter mit platten Pneus vorstellig wurden. War hier etwa eine großangelegte Attacke gegen Fahrradfahrer im Gange?

Kommissar Plattfuß grübelte. Die Kollegen von der Schutzpolizei waren der Sache zunächst eher mitleidig lächelnd nachgegangen. Verständlich, sagte sich der Ermittler milde. Schließlich ging es in Speyer, von manchen als „gefährlichste Stadt in Rheinland-Pfalz“ bezeichnet, üblicherweise um Vergehen ganz anderen Kalibers. Um berauschte Verkehrsteilnehmer, nächtliche Krakeeler und aus dem Briefkasten geklaute Reklameblätter. Um ernste Dinge eben. Was sind dagegen schon ein paar Reißzwecken?

Mittlerweile jedoch hatten die Reißzwecken-Attacken ein solches Ausmaß erreicht, dass selbst die abgebrühten Speyerer Gesetzeshüter einen Zeugenaufruf veröffentlichten, wie dem Kommissar bei einem Besuch bei den Kollegen gewahr wurde. Dann entdeckte Plattfuß eine Reißzwecke in seiner Schuhsohle. Jetzt wurde es persönlich.

Wer steckt dahinter?

Es könnte ja sein, sinnierte Kommissar Plattfuß, dass ein Sammler einige Handvoll seiner Schätze der Öffentlichkeit präsentieren wollte und sie daher auslegte. Aber warum auf Radwegen, wo der Vorbeiradelnde gar nicht die Muße hat, die dieser nützlichen Pikser zu betrachten?, fragte sich der Ermittler und verwarf den Gedanken sogleich wieder. Vielleicht waren die Reißnägel, die der brandenburgische Uhrmacher August Kirsten 1879 erfunden hat, auch nur zufällig jemandem abhandengekommen. Doch mehrfach an unterschiedlichen Stellen in Speyer? Unwahrscheinlich, dachte der Kommissar. Also vorsätzliches Handeln. Doch zu welchem (Reiß-)Zweck?

Die Angelegenheit war höchst mysteriös. Saboteure einer ausländischen Macht, um Unfrieden zu stiften? Das hatten die Speyerer nicht nötig, das konnten sie selbst viel besser, war sich der Kommissar gewiss. Eine großangelegte Verschwörung der Fahrradreifen-Industrie zur Umsatzsteigerung, wobei örtliche Fahrradhändler mitmischten? Denkbar. Dafür sprach jedenfalls, dass manche Heftzwecken offenbar seitlich in Reifen von Hand hineingedrückt worden waren. Doch würden Händler riskieren, mit der Masche aufzufliegen und ihre Kundschaft zu verprellen? Wohl kaum. Außerdem hatten sie bereits alle Hände voll zu tun. Die Nahverkehrslobby, um die meist leeren Stadtbusse zu füllen? Politisch höchst riskant. Streiche von übermütigen Rabauken? Nicht abwegig. Doch wäre denen diese Art Nervenkitzel nicht zu langweilig? Der Kommissar wischte auch diese Vermutung beiseite.

Kommissar Plattfuß greift ein

Es blieb nur eine Möglichkeit: In der Domstadt war ein Radler-Hasser auf Achse. Jemand, der Fahrräder und/oder deren Benutzer verabscheute und danach trachtete, ihnen Schaden zuzufügen. Höchste Zeit, selbst einzugreifen! Doch wie sollte er dem Unhold habhaft werden? Wie immer. Kommissar Plattfuß machte sich auf den Weg nach Speyer-Nord, war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ertappte das Reißzwecken-Phantom auf frischer Tat und verbog ihm ordentlich die Lauschlappen. Dann schleppte er es zur Fahrradwerkstatt im alten Heizwerk, wo es fortan unentgeltlich Drahtesel reparieren musste.

Als danach der Bundeskanzler bei ihm anrief mit der Bitte, dass Kommissar Plattfuß einen Fall von nationaler Tragweite löse, legte er einfach auf. Er konnte sich ja nicht um alles kümmern.