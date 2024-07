Lange bewahrte sich Laura Martinez Abelenda (Spanien) aus dem Bundesligakader des JSV Speyer am Samstag die Chance auf Gold bei den Olympischen Spielen in Paris. In der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm gewann sie nach Siegen gegen Mary Dee Vargas Ley (Chile), Milica Nikolic (Serbien) und Abiba Abuzhakynova (Kasachstan) ihren Pool.

Danach unterlag Martinez Abelenda Baasankhuu Bavuudorj (Mongolei) und im Kampf um Bronze Shirine Boukli (Frankreich). Das bedeutete Platz fünf. Andrea Carlino (Italien) von Speyers Erstligamännern scheiterte bis 60 Kilo in Runde zwei.