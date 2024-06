Neuzugang Martin Zimmermann verstärkt in dieser Saison gleich zwei Mannschaften beim TC Weiss-Rot Speyer. Er serviert sowohl für die ersten Herren in der Verbandsliga, als auch für das neu gegründete Herren-30-Team in der Pfalzliga.

Dabei liegt gerade erst eine längere Tennispause hinter Zimmermann. „Ich habe einige Jahre lang nicht so viel gespielt“, erklärt er. „Da war einerseits die Coronazeit,