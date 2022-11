Die Speyerer Lokalredaktion der RHEINPFALZ verzeichnet einen Neuzugang: Martin Schmitt ist im November aus der Pfalzredaktion in Ludwigshafen in die Domstadt gewechselt. Der 49-Jährige ist seit fast 20 Jahren RHEINPFALZ-Redakteur und kennt Speyer und das Umland bestens: Der gebürtige Kurpfälzer ist in Sichtweite des Domes aufgewachsen, auf einem Bauernhof im Hockenheimer Rheinbogen. Er ist längst in der Pfalz heimisch geworden, lebt mit Frau und drei Kindern in Schifferstadt. Er wandert gerne durch den Pfälzerwald, fährt Rennrad und spielt Volleyball, falls er mal dazu kommt. Schmitt hat Geographie, Geologie und Politikwissenschaft in Heidelberg studiert und hegt eine Vorliebe für historische Themen sowie für alles, was mit Umwelt, Tieren und Stadtplanung zu tun hat. Zudem nimmt er bescheidene Fähigkeiten als Heimwerker und Grillmeister für sich in Anspruch. In der Redaktion kümmert er sich vor allem um den Bereich der Stadt Speyer und folgt auf Anne Lenhardt, die das Medienhaus verlassen hat. Sein Autorenkürzel: arts.